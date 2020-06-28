Общество

Региональный онлайн-форум молодых семей станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

Во вторник, 30 июня, в 15:00, общественный пресс-центр Псковской Ленты Новостей проведет пресс-конференцию, посвященную первому региональному онлайн-форуму молодых семей.

Первый региональный онлайн-форум молодых семей стартовал в Псковской области 21 июня. Он призван стать коммуникационной площадкой молодых семей и пар с детьми из всех районов.

Организатором форума выступает Управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области при содействии Центра социального проектирования и добровольчества «Команды 2018».

Подробно о мероприятии журналистам расскажет начальник отдела общественных проектов управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Олеся Назарой.

Дата проведения: 30 июня. Начало в 15:00.

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