Общество

Депутаты утвердили отчет главы Пскова Елены Полонской о работе за год

Депутаты Псковской городской Думы утвердили отчет главы города Пскова Елены Полонской о работе за год — с мая 2019 года по май текущего года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, за отчет проголосовали 18 депутатов. Шестеро воздержались. Это члены фракций КПРФ Александр Баев, Елена Маницкая, Олег Луценко, справедливороссы Олег Брячак и Юлия Пожидаева, а также яблочник Дмитрий Пермяков.

Ранее руководитель фракции «Единая Россия» Денис Иванов сообщил, что фракцией принят решение утвердить отчет главы Пскова . Между тем, представители фракций «Справедливая Россия» и «Яблоко» сообщили, что поддерживать отчет не будут. Коммунисты об это прямо не заявляли, но присоединились к числу тех, кто воздержался от утверждения отчета Елены Полонской.

В заключение глава Пскова поблагодарила депутатов за утверждение отчета.