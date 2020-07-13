Общество

В Псковской области для детей-сирот введут квоту при приеме на работу

В Псковской области будет введена новая квота при приеме на работу. Соответствующий проект закона рассмотрел 13 июля комитет по труду и социальной политике областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Будут квотироваться рабочие места для детей-сирот в организациях с численностью более 100 работников - не менее 1% на один год после окончания учебного заведения. При этом общее количество квотируемых рабочих мест не изменится.

Цель законопроекта - помочь трудоустроиться детям-сиротам, не имеющим финансовой и моральной поддержки со стороны родителей и остро нуждающимся в постоянном источнике дохода и профессиональном росте.

Социальный комитет поддержал законопроект. Окончательное решение будет принято на сессии регионального парламента 14 июля.