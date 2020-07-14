Общество

«На великах с женой»: Михаил Ведерников поделился фотографиями вечернего Пскова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выложил на своей странице в соцсети Instagram несколько фотографий с вечерней велопрогулки по Пскову.

«На великах с женой», - подписал глава региона свои фотографии, добавив хэштеги #ВечернийПсков, #Велопрогулка, #ВместесЖеной, #ПсковскиеЗакаты.

Кроме того, губернатор пожелал своим подписчикам здоровья.

Судя по опубликованным губернатором фотографиям, для велопрогулки с супругой он выбрал набережную реки Псковы. В частности, в кадр попали «Золотая набережная» и Церковь Петра и Павла с Буя.

Фото: @m.v_007, Instagram