Общество

Площадка опочецкого вала рассыпается

Площадка благоустроенного вала в Опочке уже пришла в негодность, она рассыпается. Как сообщает «Московский комсомолец в Пскове» на состояние площадки обратила внимание участница группы ВКонтакте «Опочка. Официальная страница».

Женщина написала, что "вандалы наследили", однако в комментариях ее поправили: вандалы явно ни при чем, очевидно, причина - некачественные материал или технология укладки.

«А ещё очень опечалил закрытый туалет, сделали, отчитались для галочки, и на замок, а людям кабину одноразовую, в которую от вони невозможно зайти...» - написал местный житель.

В 2018 году проект реконструкции вала стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На реконструкцию 9 га территории выделили 50 млн рублей. В парке появились детская площадка, благоустроенные дорожки, здесь построили мельницу, вырубили дикорастущие деревья и освободили протоки реки Великой. Городской вал должны были открыть в конце 2019 года, но повторилась история с «Машиностроителем» и областной библиотекой - уже во время работ оказалось, что проект сырой.