Общество

В Пскове объявлен конкурс на право сезонной торговли арбузами

В Пскове объявлен конкурс на предоставление субъектам торговли права на размещение нестационарных торговых объектов сезонного характера, в том числе бахчевыми культурами на территории города. Соответствующее постановление администрации Пскова №968 от 16 июля 2020 года опубликовано на сайте города за подписью и.п. главы администрации Пскова Елены Жгут.

Установлена дата начала приема конкурсной комиссией заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на участие в конкурсе с 20 июля, дата окончания– 23 июля .

потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова предписано оформить договоры на право размещения нестационарного торгового объекта сезонного характера в том числе бахчевыми культурами на территории города Пскова и обеспечить их выдачу победителям и участникам конкурса в срок до 3 августа 2020 года.

В список внесено 27 мест.