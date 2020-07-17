В Пскове объявлен конкурс на право сезонной торговли арбузами

В Пскове объявлен конкурс на предоставление субъектам торговли права на размещение нестационарных торговых объектов сезонного характера, в том числе бахчевыми культурами на территории города. Соответствующее постановление администрации Пскова №968 от 16 июля 2020 года опубликовано на сайте города за подписью и.п. главы администрации Пскова Елены Жгут.
Установлена дата начала приема конкурсной комиссией заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на участие в конкурсе с 20 июля, дата окончания– 23 июля .
потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова предписано оформить договоры на право размещения нестационарного торгового объекта сезонного характера в том числе бахчевыми культурами на территории города Пскова и обеспечить их выдачу победителям и участникам конкурса в срок до 3 августа 2020 года.
В список внесено 27 мест.
- ул. Гражданская, у дома № 9
- Рижский пр., во дворе дома № 42-а
- Рижский пр., напротив дома № 55
- ул. Коммунальная, напротив дома № 23
- ул. Шелгунова, у дома № 9/2
- ул. Алтаева, напротив дома № 11
- ул. Н.Васильева, напротив дома № 45
- ул. Металлистов, напротив дома № 23
- пересечение ул. Советской Армии и Ленинградского шоссе
- ул. Коммунальная, напротив дома № 77
- ул. Стахановская, напротив дома № 1
- ул. Народная, напротив дома №57
- ул. Народная, напротив дома № 29
- ул. Новоселов, напротив дома № 1
- ул. Л.Толстого, со стороны дома № 14
- ул. Р.Люксембург, со стороны дома № 19
- ул. Новгородская, напротив дома № 24
- ул. Госпитальная, напротив дома № 15
- ул. Коммунальная, напротив дома № 44-а
- ул. Лепешинского, со стороны дома № 8
- пр. Энтузиастов, напротив дома № 5
- ул. Ижорского бат., напротив дома № 6
- ул. Киселева, напротив дома № 18-а
- ул. Коммунальная, напротив дома № 71
- ул. Народная, со стороны дома № 45
- ул. Л.Толстого, напротив дома № 22
- 27 Пересечение ул.Юбилейной и 2-ой Полковой