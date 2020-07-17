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Общество

В Пскове объявлен конкурс на право сезонной торговли арбузами

19.07.2020 20:44|ПсковКомментариев: 0

В Пскове объявлен конкурс на предоставление субъектам торговли права на размещение нестационарных торговых объектов сезонного характера, в том числе бахчевыми культурами на территории города. Соответствующее постановление администрации Пскова №968 от 16 июля 2020 года опубликовано на сайте города за подписью и.п. главы администрации Пскова Елены Жгут.

Установлена дата начала приема конкурсной комиссией заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на участие в конкурсе с 20 июля, дата окончания– 23 июля .

потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова предписано оформить договоры на право размещения нестационарного торгового объекта сезонного характера в том числе бахчевыми культурами на территории города Пскова и обеспечить их выдачу победителям и участникам конкурса в срок до 3 августа 2020 года.

В список внесено 27 мест.

  • ул. Гражданская, у дома № 9
  • Рижский пр., во дворе дома № 42-а
  • Рижский пр., напротив дома № 55
  • ул. Коммунальная, напротив дома № 23
  • ул. Шелгунова, у дома № 9/2
  • ул. Алтаева, напротив дома № 11
  • ул. Н.Васильева, напротив дома № 45
  • ул. Металлистов, напротив дома № 23
  • пересечение ул. Советской Армии и Ленинградского шоссе
  • ул. Коммунальная, напротив дома № 77
  • ул. Стахановская, напротив дома № 1
  • ул. Народная, напротив дома №57
  • ул. Народная, напротив дома № 29
  • ул. Новоселов, напротив дома № 1
  • ул. Л.Толстого, со стороны дома № 14
  • ул. Р.Люксембург, со стороны дома № 19
  • ул. Новгородская, напротив дома № 24
  • ул. Госпитальная, напротив дома № 15
  • ул. Коммунальная, напротив дома № 44-а
  • ул. Лепешинского, со стороны дома № 8
  • пр. Энтузиастов, напротив дома № 5
  • ул. Ижорского бат., напротив дома № 6
  • ул. Киселева, напротив дома № 18-а
  • ул. Коммунальная, напротив дома № 71
  • ул. Народная, со стороны дома № 45
  • ул. Л.Толстого, напротив дома № 22
  • 27 Пересечение ул.Юбилейной и 2-ой Полковой
Теги: #торговля
Источник: Псковская Лента Новостей
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