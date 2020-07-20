Общество

ЕГЭ-2020 в Псковской области станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

Во вторник, 21 июля, в 12:00 в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная итогам ЕГЭ-2020 в Псковской области.

Как справились школьники с единым государственным экзаменом в этом году, много ли было зафиксировано нарушений, выявлялись ли факты продажи ответов? Как выглядят псковские выпускники на фоне общероссийских показателей? Сказались ли на результатах особые «коронавирусные» условия? Случались ли чрезвычайные происшествия по «медицинской линии»? Какие сигналы поступали от общественных наблюдателей? Насколько высок уровень апелляций? Жаловались ли ученики и их родители на слишком сложные задания?

На эти и другие вопросы ответит председатель областного комитета по образованию Александр Седунов.

Дата проведения: 21 июля. Начало в 12:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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