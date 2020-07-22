Общество

Усовершенствованная Ганзейская ладья отправится в путешествие на Талабские острова

Усовершенствованная Ганзейская ладья отправится в путешествие на Талабские острова сегодня, 22 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил представитель клуба исторической реконструкции «Чертог Раса» Александр Бойчук.

«Сегодня мы уже спустили ладью на воду. Сегодня вечером мы уходим в плавание на пять дней, конечно, с посещением Талабских островов, это одна из целей нашего похода», - уточнил он.

Александр Бойчук рассказал, что ладью представили еще три года назад, также она была важным атрибутом Ганзейских дней в Пскове. «Каждый год мы что-то доделываем, достраиваем. Мы ограничены в средствах и силах, поэтому занимаемся поэтапно. В том году мы походили по озеру и поняли, что нужно укреплять конструкцию, наращивать борт. В этот раз с большей мореходностью будет веселее на волнах и не так страшно, как могло быть раньше», - поделился он.

Спикер пояснил, что несколько лет назад организация выиграла грант от «Росмолодежи» размером в 300 тысяч рублей. «Это деньги, которые мы выиграли на организацию большого мероприятия. Тогда на лодку ушло около 150 тысяч рублей. За три года в сумме мы вложили уже более 600 тысяч рублей», - отметил Александр Бойчук.