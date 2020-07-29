Общество

Телефоны с бесплатной мобильной связью вручили ветеранам в Новоржевском районе

«Волонтеры Победы» вручили мобильные телефоны с бесплатной связью ветеранам Великой Отечественной войны в Новоржевском районе. Об этом пишет «Земля новоржевская».

Так, мобильные телефоны получили житель Новоржева Анатолий Кудрявцев и житель деревни Посадниково Юлий Смазнов.



Вручение телефонов фронтовикам состоялось с участием председателя Собрания депутатов Новоржевского района Александра Кузнецова и главы Выборской волости Ольги Васильевой. Представитель движения «Волонтеры Победы» Ирина Пашкова объяснила ветеранам, как пользоваться телефоном при разговоре, при зарядке устройства.

Отметим, что акция «Телефоны фронтовикам» проходит в юбилейный, 75-й, год Победы. Каждый фронтовик получает в подарок мобильный телефон со специальным бесплатным тарифом. Так ветераны смогут оставаться на связи с родными и в случае необходимости вызвать экстренные службы. Мобильные устройства удобны в пользовании людям старшего возраста. У них есть большие кнопки, увеличенный шрифт, кнопка экстренного вызова.

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Проект «Телефоны фронтовикам» реализуется партией «Единая Россия» совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Всероссийского движения «Волонтеры Победы» и ведущими российскими операторами сотовой связи.

Акция распространяется только на фронтовиков, участников и инвалидов Великой Отечественной войны.