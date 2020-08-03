Общество

Депутат Госдумы Александр Васильев добрался до Талабских островов на тузике

Депутат Госдумы от Псковской области Александр Васильев добрался вместе с семьей до Талабских островов на надувной лодке. Об этом он написал на своей странице в социальных сетях.

Депутат пояснил, что у него нет большой лодки для прогулок по озеру, поэтому пришлось ждать хорошей погоды. «Наконец-то нам удалось дойти до Талабских островов. Сегодня надули свой тузик и медленно дошли по Толбе до Залита», - написал он.

«С закрытием границ наша Матушка все лучше и краше», - написал депутат отвечая на комментарий читателя: «Хороша наша Матушка-Россия!».