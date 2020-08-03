Общество

В Пскове замечен эффект гало

В Пскове замечен эффект гало. Как сообщил Псковской Ленте Новостей очевидец, приславший фотографию, эффект можно было наблюдать сегодня утром около 9.00.

Гало́ — оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света. Гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей начальник Псковского центра гидрометеорологии Тала Нещадимова, данный эффект не редкость в Псковской области. Чаще его можно наблюдать в зимнее время.