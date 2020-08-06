Общество

Футбольное поле и волейбольную площадку обустроят на стадионе в Стругах Красных

Футбольное поле и волейбольную площадку обустроят на стадионе на улице Мира в поселке Струги Красные. Соответствующая конкурсная документация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Предстоит провести разработку грунта вручную и бульдозером, сделать основания и покрытия из песчано-гравийных однослойных смесей толщиной 15 см, основание толщиной 12 см из щебня, уложить асфальтобетонное покрытие беговой дорожки в один слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см.

Начальная (максимальная) цена контракта - 425 тысяч 982 рубля. Заказчиком выступила администрация городского поселения «Струги Красные».

Работы необходимо завершить не позднее 1 октября. Заявки для участия в электронном аукционе по определению подрядчика принимаются до 13 августа. Аукцион состоится 17 августа.