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Общество

Дипломы и памятные подарки получили участники онлайн-конкурса «Крепкая семья» в Опочецком районе

12.08.2020 14:57|ПсковКомментариев: 0

Дипломы и памятные подарки 12 августа вручил участникам онлайн-конкурса детских рисунков «Крепкая семья» секретарь Опочецкого местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Богашев.

Конкурс стартовал в Псковской области 8 июля в День семьи, любви и верности. Для участия в нем юным художникам было необходимо нарисовать картинку, которая передает теплоту и любовь, царящие в семье, рассказал Юрий Богашев Псковской Ленте Новостей.

В качестве тем творческих работ предлагались: «Веселые и радостные моменты семейного отдыха», «Мама, папа, я - спортивная семья», «Моя семья - мое богатство».

Всего в Опочецком районе приняли участие семь детей разного возраста. Детские рисунки родители размещали у себя на страницах в социальных сетях (ВК и Instagram) с хештегом #Псковскаясемья.

«Крепкая семья - это прежде всего любовь, доверие и уважение, поэтому отрадно отметить, что в конкурсе приняли участие целые семьи, для которых - это самое ценное, что есть в жизни каждого человека!» - отметил Юрий Богашев.

Добавим, что партийный проект «Единой России» «Крепкая семья» направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Безусловный приоритет - создание условий для благополучного детства, формирование и реализация программы мероприятий «Десятилетия детства». Кроме того, уделяется особое внимание поддержке молодых семей, семей с детьми, реализации демографических инициатив президента РФ.

Под контролем партпроекта и сокращение масштабов сиротства в стране. Так, оказывается содействие семейному устройству детей-сирот и помощь семьям, в которых возникла угроза утраты родительского попечения над детьми, ранее являвшихся сиротами.

Теги: #Опочецкий район #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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