Общество

Губернатор поручил провести проверку в отношении грубых социальных работников

Губернатор поручил провести проверку в отношении социальных работников, допускающих грубость к населению. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, вопросы предоставления мер социальной поддержки населению региона в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции рассмотрены участниками оперативного штаба, который в пятницу, 14 августа, провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Председатель областного профильного комитета Ольга Евстигнеева доложила, что активная работа проведена в части расширения использования средств материнского капитала. В настоящее время такой поддержкой воспользовались более 2 тысяч многодетных семей на общую сумму около 41 млн рублей.

Говоря о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет, Ольга Евстигнеева сообщила, что в этом году выплата составит более 5,5 тысяч рублей. По состоянию на данный момент она произведена почти на 17 тысяч детей. На эти цели направлено около 660 млн рублей.

Кроме того, в период пандемии по распоряжению губернатора были осуществлены выплаты малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам. В настоящее время населению направлены около 42 тысяч таких пособий на общую сумму 425 млн рублей. Дополнительная поддержка за особые условия труда предоставлена работникам социальных учреждений. Выплаты получили более 1,2 тысяч специалистов.

Михаил Ведерников поинтересовался, в полном ли объеме произведены выплаты на детей от 3 до 7 лет. «Долгов нет. Сейчас продолжаем принимать заявления. Выплаты назначаем вновь обратившимся гражданам», - заверила Ольга Евстигнеева.

Глава региона также обратил внимание на многочисленные обращения от населения, которые жалуются на грубость и хамство работников органов социальной защиты. Губернатор поручил руководителю ведомства лично разобраться с каждым обращением и представить информацию по мерам взыскания к виновным должностным лицам. «Если губернатор находит время, чтобы реагировать на обращения, то у этих сотрудников - это их прямая обязанность. Если не могут с людьми нормально разговаривать, то не должны работать на местах, которые подразумевают коммуникацию с населением», - заметил он.

В продолжение была обсуждена ситуация с выплатами по линии территориальных отделений Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, а также регионального комитета по труду и занятости.