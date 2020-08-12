Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Вечное движение жизни
СберМаркет проанализировал покупки псковичей
Рецепт идеального вечера
Собираемся в школу!
Десантный взвод-2020
образование сегодня и завтра
Резиновые сапоги: за и против
Гонки по вертикали
Новая эра городской среды
Здесь будет город-парк
Телефон прямого эфира 56-73-72
Нацпроекты в регионе: итоги первого года
Псковские силовики обезвредили «террористов»
 
 
 
ещё Общество 12.08.2020 07:280 Псковичка вышла в суперфинал шоу «Кондитер» на федеральном телеканале 14.08.2020 16:160 Псковскому приюту для бездомных собак общественники передали корм и медикаменты 14.08.2020 16:090 МТС Медиа готовит к выпуску эксклюзивный сериал «Клиника счастья» 14.08.2020 15:551 Денис Иванов: Если Брячак скажет про меня пару гадостей, мне это только польстит 14.08.2020 15:410 В Псковской области открыта предварительная запись на вакцинацию от гриппа 14.08.2020 15:360 В новом учебном году очередей в детсады в Пскове не будет
 
 
 
Самое популярное 12.08.2020 23:448 Стали известны подробности ДТП, унесшего жизнь ребенка в Невельском районе. ФОТО, ВИДЕО 11.08.2020 09:123 Певицу Валентину Легкоступову нашли с пробитой головой 12.08.2020 10:250 Еще 37 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки 12.08.2020 17:0612 1 сентября: чего ждать псковским родителям от учебного года 11.08.2020 11:020 Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Губернатор поручил провести проверку в отношении грубых социальных работников

14.08.2020 15:14|ПсковКомментариев: 3

Губернатор поручил провести проверку в отношении социальных работников, допускающих грубость к населению. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, вопросы предоставления мер социальной поддержки населению региона в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции рассмотрены участниками оперативного штаба, который в пятницу, 14 августа, провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Председатель областного профильного комитета Ольга Евстигнеева доложила, что активная работа проведена в части расширения использования средств материнского капитала. В настоящее время такой поддержкой воспользовались более 2 тысяч многодетных семей на общую сумму около 41 млн рублей.

Говоря о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет, Ольга Евстигнеева сообщила, что в этом году выплата составит более 5,5 тысяч рублей. По состоянию на данный момент она произведена почти на 17 тысяч детей. На эти цели направлено около 660 млн рублей.

Кроме того, в период пандемии по распоряжению губернатора были осуществлены выплаты малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам. В настоящее время населению направлены около 42 тысяч таких пособий на общую сумму 425 млн рублей. Дополнительная поддержка за особые условия труда предоставлена работникам социальных учреждений. Выплаты получили более 1,2 тысяч специалистов.

Михаил Ведерников поинтересовался, в полном ли объеме произведены выплаты на детей от 3 до 7 лет. «Долгов нет. Сейчас продолжаем принимать заявления. Выплаты назначаем вновь обратившимся гражданам», - заверила Ольга Евстигнеева.

Глава региона также обратил внимание на многочисленные обращения от населения, которые жалуются на грубость и хамство работников органов социальной защиты. Губернатор поручил руководителю ведомства лично разобраться с каждым обращением и представить информацию по мерам взыскания к виновным должностным лицам. «Если губернатор находит время, чтобы реагировать на обращения, то у этих сотрудников - это их прямая обязанность. Если не могут с людьми нормально разговаривать, то не должны работать на местах, которые подразумевают коммуникацию с населением», - заметил он.

В продолжение была обсуждена ситуация с выплатами по линии территориальных отделений Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, а также регионального комитета по труду и занятости.

Теги: #губернатор #социальная сфера
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас ситуация в Белоруссии после президентских выборов?
В опросе приняло участие 469 человек
14.08.2020, 16:220 «С другой стороны» с Денисом Ивановым. ВИДЕО 14.08.2020, 16:160 Псковскому приюту для бездомных собак общественники передали корм и медикаменты 14.08.2020, 16:150 Лет ми спик визаут ЕГЭ 14.08.2020, 16:090 МТС Медиа готовит к выпуску эксклюзивный сериал «Клиника счастья»
14.08.2020, 16:010 В Невельском районе мужчина убил собаку соседки, но это не посчитали жестоким обращением с животными 14.08.2020, 15:551 Денис Иванов: Если Брячак скажет про меня пару гадостей, мне это только польстит 14.08.2020, 15:410 В Псковской области открыта предварительная запись на вакцинацию от гриппа 14.08.2020, 15:360 В новом учебном году очередей в детсады в Пскове не будет
14.08.2020, 15:235 Чтобы навести порядок на Запсковье, нужно 100 лет - псковский депутат 14.08.2020, 15:143 Губернатор поручил провести проверку в отношении грубых социальных работников 14.08.2020, 15:070 Парк для инвалидов может появиться в Пскове 14.08.2020, 14:590 В августе продолжает действовать упрощенный порядок оформления пенсий и соцвыплат
14.08.2020, 14:510 Денис Иванов: Псков невкусно пахнет 14.08.2020, 14:420 «Псковские тепловые сети» показали порядок на одной из котельных 14.08.2020, 14:360 Жителей Псковской области пригласили на фотоконкурс с дополненной реальностью 14.08.2020, 14:284 Денис Иванов: Я пока не готов стать главой города
14.08.2020, 14:241 ЦИК Белоруссии обнародовал окончательные итоги выборов 14.08.2020, 14:201 Антимонопольщики отказали в согласовании создания нового МП «Парки и ярмарки города Пскова» 14.08.2020, 14:130 С родителей школьников не должны собирать средства на покупку рециркуляторов воздуха 14.08.2020, 14:020 «Школьный базар» откроется на улице Текстильной с 20 августа
14.08.2020, 14:010 Продукты пытался похитить пскович из магазина на Рижском проспекте 14.08.2020, 13:570 Доступная страна: Что делается в России для социальной интеграции инвалидов 14.08.2020, 13:450 Стихи поэтов ХХ столетия будут звучать сегодня на поэтическом вечере в Михайловском 14.08.2020, 13:3310 Александр Серавин: Смешно слышать разговоры о том, что протест в Белоруссии родился изнутри
14.08.2020, 13:260 Водитель «Ауди А4» сбил стойку дорожного знака на Народной 14.08.2020, 13:180 Древнюю крепость Ярослава Мудрого ищет петербургская археологическая экспедиция в Псковской области 14.08.2020, 13:150 Псковичей ждет встреча c легендарным спектаклем Юрия Погребничко «Магадан/Кабаре» 14.08.2020, 13:080 Началась видеотрансляция программы «С другой стороны» с Денисом Ивановым
14.08.2020, 12:551 На одного пристава в Псковской области приходится более 3,5 тысяч производств 14.08.2020, 12:492 Виктор Лапшин снят с выборов главы Себежского района 14.08.2020, 12:410 В Пскове появится центр приема граждан судебными приставами 14.08.2020, 12:341 Такое ощущение, что мы оказались рассадником коронавируса - руководитель псковского досугового центра
14.08.2020, 12:220 Житель Куньинского района проведет 4 года в колонии строгого режима за угон двух автомобилей 14.08.2020, 12:191 Открытие сквера имени 60-летия Октября запланировано на 29 августа 14.08.2020, 12:151 Латгальское погребение XIII века нашли в Островском районе 14.08.2020, 12:150 Дорожные работы по нацпроекту БКАД на Гдовской трассе идут и днем, и ночью
14.08.2020, 12:110 Псковские должники могут воспользоваться рассрочкой 14.08.2020, 12:023 Бронзовую подвеску со знаком Рюриковичей нашли в Пскове 14.08.2020, 11:5410 Отвечать за отсутствие масок будет и покупатель, и владелец магазина 14.08.2020, 11:431 Кинотеатры, театры и бассейны возобновляют работу в Псковской области
14.08.2020, 11:370 Прерывание заселения Пскова между XIII и XV веками проследили археологи в ходе раскопок на улице Леона Поземского 14.08.2020, 11:330 Родственники двух скончавшихся от коронавируса псковских врачей получили страховые выплаты 14.08.2020, 11:310 Около 90 млн рублей взыскано с псковских алиментщиков за первое полугодие 14.08.2020, 11:245 2500 носителей коронавируса передвигаются по Псковской области, из них 1000 - в Пскове
14.08.2020, 11:210 Сергей Колесников: В Псковской области нет ни одной коллекторской организации 14.08.2020, 11:202 Вадим Нэдик: Каждая пядь земли в Псковской области связана с глубинами истории 14.08.2020, 11:130 Полиция поймала молодого псковича «под градусом» за рулем ВАЗа на Зональном шоссе 14.08.2020, 11:120 194 человека с COVID-19 и 118 с пневмонией находятся на лечении в Псковской городской больнице
14.08.2020, 11:070 «МК в Пскове» представил обновленный сайт 14.08.2020, 11:002 «С другой стороны» узнать депутата гордумы Дениса Иванова смогут сегодня слушатели «Эхо Москвы» в Пскове 14.08.2020, 10:560 Псковский облсовпроф будет сотрудничать с профобъединением Новгородской области 14.08.2020, 10:565 Проверки масочного режима в общественном транспорте и сфере ритейла должны проводиться ежедневно
14.08.2020, 10:420 Дорогу к средней школе в селе Ямм Гдовского района отремонтируют до 15 октября 14.08.2020, 10:380 Назван самый подорожавший продукт в России 14.08.2020, 10:380 Еще один человек скончался от коронавирусной инфекции в Псковской области 14.08.2020, 10:310 Пьяный водитель травмировал мужчину на «Форде» на улице Поземского
14.08.2020, 10:250 «Гайд-парк» с Павлом Оберемко о выживании индустрии развлечений в Псковской области 14.08.2020, 10:180 Вопрос о работе аттракционов в парках Пскова решится сегодня на заседании оперативного штаба 14.08.2020, 10:137 Люди, что же вы делаете - врач областной больницы шокирована безответственностью псковичей 14.08.2020, 10:000 Эксперт рассказал, как часто нужно перезагружать смартфон
14.08.2020, 09:561 Артиллерийский снаряд обезвредили в Островском районе 14.08.2020, 09:450 Два дома сгорели в Псковской области из-за короткого замыкания 14.08.2020, 09:330 Сбербанк отменил бесплатные уведомления о переводах 14.08.2020, 09:320 Автомобиль Mazda 3 сгорел ночью в Пскове
14.08.2020, 09:210 Опыт псковички: как купить квартиру дистанционно 14.08.2020, 09:160 В Идрице насмерть сбит 6-летний пешеход 14.08.2020, 09:100 Арбузы vs Дыни: СберМаркет проанализировал покупки жителей Пскова 14.08.2020, 09:030 У православных наступил Успенский пост
14.08.2020, 08:560 Авиакомпании могут обязать пристегивать малолетних детей 14.08.2020, 08:360 Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум 14.08.2020, 08:192 Российских школьников и студентов могут обеспечить бесплатными защитными масками 14.08.2020, 08:000 Более тысячи организаций закрыли в России за несоблюдение санитарных норм
14.08.2020, 07:520 Культурный слой вскрыли в ходе реконструкции площади в Опочке 14.08.2020, 07:370 Россияне отказываются от использования «крупной» мелочи 14.08.2020, 07:270 Число невыездных россиян возросло на 10% 14.08.2020, 07:171 Проблему обеспечения жителей Псковского района горячей водой решат в сжатые сроки
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.