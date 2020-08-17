Общество

Производство тумбочек и табуреток освоили в колонии в Крюках

В рамках обеспечения трудозанятости осужденных в исправительной колонии №2 (деревня Крюки, Островский район) освоили изготовление мебели. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области.

По заключенному между ИК-2 и УФСИН контракту было произведено 95 прикроватных тумбочек и 50 табуреток на металлическом каркасе для внутрисистемных нужд, уточнили в ведомстве. Для изготовления мебели были трудоустроены двое осужденных.

Учреждение не первый год занимается производством мебели. В 2017-2019 годах силами учреждения изготавливались шкафы, полки, вешалки, столы и скамьи камерные, металлические кровати и другие предметы.

Данное производство в колонии развивается. К настоящему времени учреждение заключило еще 2 контракта на поставку стеллажей и кроватей.