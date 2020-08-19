Общество

Псков вошел в ТОП-10 городов, где живут любители окрошки

Псков вошел в десятку городов, где живут любители окрошки. Digital-агентство «Интериум» изучило упоминаемость разных видов окрошки за летний период в социальных сетях, а также разрешило спор «квас или кефир».

«Окрошка — популярное в России летнее блюдо. Холодный суп — идеальный вариант для жаркой поры, и социальные сети "Одноклассники", "ВКонтакте", Facebook, Twitter и прочие в этот период полны рецептов и обсуждений любимых вариантов окрошки. Причем основной вал сообщений пришелся на середину июня, и с тех пор неумолимо падал», - отметили в агентстве.

Оказалось, что есть города, где особенно активно обсуждают окрошку, а аккаунты кафе и ресторанов в соцсетях наиболее часто предлагают ее в свои постах. Лидером по соотношению упоминаний окрошки в соцсетях на 10 тыс. населения стал Великий Новгород. На втором месте расположилась солнечная Ялта, а на третьем – сибирский Минусинск. Также в десятку вошли Псков, Калининград, Киров, Анапа, Гатчина, Архангельск и Бугульма. При этом Москва и Санкт-Петербург в ТОП-10 не попали.

При этом безоговорочным фаворитом россиян в качестве заправки для окрошки стал квас. Его упоминали в 45% сообщений, а кефир – в 32%. Среди других популярных вариантов — минералка (12%), айран (7%) и даже пиво (4%).

Исследование «Интериум» проводилось в период с 1 июня по 18 августа. Рейтинг построен на соотношении количества упоминаний окрошки в соцсетях к населению городов (в пересчете на 10 тыс. человек).