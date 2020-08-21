Общество

Педагоги псковских кванториумов прошли обучение в «Сколково»

Педагоги детского технопарка «Кванториум» из Пскова в преддверии нового учебного года прошли обучение по программам повышения квалификации в рамках реализации нацпроекта «Образование». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Наряду с наставниками учреждения из областной столицы, которое функционирует с 2019 года, обучающие курсы прошли и педагоги великолукского кванториума, который только готовится к открытию.

Всего в образовательных сессиях по современным техническим направлениям приняли участие восемь наставников. Специалисты прошли обучение в инновационном центре «Сколково» в Москве. Станислав Литвинов принял участие в сессии по направлению «Промробоквантум», Ольга Колесникова - по направлению «Математика». Там же наставник великолукского кванториума Вячеслав Ущеко прошел обучение по направлению «Энерджиквантум».

Педагог псковского кванториума Виктория Зарецкая завершила курс повышения квалификации по направлению AR/VR квантум в Севастополе, ее коллеги Сергей Ромашев - по направлению «Хайтек» - в Пензе, Наталья Тихонова - по направлению «Наноквантум» - в Санкт-Петербурге. Еще один специалист из Великих Лук Екатерина Михайлова прошла обучение в Ижевске по направлению «Промдизайнквантум».

Кроме того, педагоги повысили квалификацию на дистанционной образовательной сессии по направлению «Биокванториум».

Напомним, детский технопарк «Кванториум» - вариант новой модели детского дополнительного образования в России. Основной задачей учреждения является развитие творческого потенциала детей, воспитание будущих высококлассных специалистов в стратегически важных областях российской науки и техники. Кванториумы оснащаются современным высокотехнологичным оборудованием, а для работы с детьми привлекаются преподаватели высокого уровня.