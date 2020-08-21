Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Собираемся в школу!
Десантный взвод-2020
Вечное движение жизни
Детские кружки и секции в Пскове ТОП-10
Резиновые сапоги: за и против
СберМаркет проанализировал покупки псковичей
Рецепт идеального вечера
Медсправки Для водителей
В помощь бизнесу
Здесь будет город-парк
Новая эра городской среды
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Общество 21.08.2020 12:191 Почем для Пскова Диснейленд 21.08.2020 14:300 Арестован участок великолучанина, задолжавшего более 4 млн рублей 21.08.2020 14:170 «Подстрочник» с Сергеем Шерстобитовым. ВИДЕО 21.08.2020 14:001 В МЧС напомнили псковичам об опасности открытых окон для детей 21.08.2020 13:480 С 25 августа на регистрации брака в псковском ЗАГСе смогут присутствовать до 30 человек 21.08.2020 13:220 Педагоги псковских кванториумов прошли обучение в «Сколково»
 
 
 
Самое популярное 18.08.2020 15:222 Одну из погибших в ДТП великолучанок тракторист «надел на вилы» на глазах у дочери 18.08.2020 13:557 Сбивший псковичку на Рижском проспекте мужчина ранее перерезал шею пенсионерке 19.08.2020 07:0315 10 случаев коронавируса выявлено в санатории «Гороховое озеро», 12 - в Псково-Печерском монастыре 20.08.2020 22:240 Восьмилетний мальчик выпал из окна третьего этажа в Пскове 20.08.2020 10:547 35 человек за сутки заразились коронавирусом в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Педагоги псковских кванториумов прошли обучение в «Сколково»

21.08.2020 13:22|ПсковКомментариев: 0

Педагоги детского технопарка «Кванториум» из Пскова в преддверии нового учебного года прошли обучение по программам повышения квалификации в рамках реализации нацпроекта «Образование». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Наряду с наставниками учреждения из областной столицы, которое функционирует с 2019 года, обучающие курсы прошли и педагоги великолукского кванториума, который только готовится к открытию.

Всего в образовательных сессиях по современным техническим направлениям приняли участие восемь наставников. Специалисты прошли обучение в инновационном центре «Сколково» в Москве. Станислав Литвинов принял участие в сессии по направлению «Промробоквантум», Ольга Колесникова - по направлению «Математика». Там же наставник великолукского кванториума Вячеслав Ущеко прошел обучение по направлению «Энерджиквантум».

Педагог псковского кванториума Виктория Зарецкая завершила курс повышения квалификации по направлению AR/VR квантум в Севастополе, ее коллеги Сергей Ромашев - по направлению «Хайтек» - в Пензе, Наталья Тихонова - по направлению «Наноквантум» - в Санкт-Петербурге. Еще один специалист из Великих Лук Екатерина Михайлова прошла обучение в Ижевске по направлению «Промдизайнквантум».

Кроме того, педагоги повысили квалификацию на дистанционной образовательной сессии по направлению «Биокванториум».

Напомним, детский технопарк «Кванториум» - вариант новой модели детского дополнительного образования в России. Основной задачей учреждения является развитие творческого потенциала детей, воспитание будущих высококлассных специалистов в стратегически важных областях российской науки и техники. Кванториумы оснащаются современным высокотехнологичным оборудованием, а для работы с детьми привлекаются преподаватели высокого уровня.

Теги: #образование #педагоги #кванториум
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Считаете ли вы, что Россия должна вмешаться в ситуацию в Белоруссии?
В опросе приняло участие 499 человек
21.08.2020, 14:340 До 30 пар в день заключают брак в псковском ЗАГСе 21.08.2020, 14:300 Арестован участок великолучанина, задолжавшего более 4 млн рублей 21.08.2020, 14:170 «Подстрочник» с Сергеем Шерстобитовым. ВИДЕО 21.08.2020, 14:020 В Псковской области завершился первый этап нанесения дорожной разметки по нацпроекту
21.08.2020, 14:001 В МЧС напомнили псковичам об опасности открытых окон для детей 21.08.2020, 13:480 С 25 августа на регистрации брака в псковском ЗАГСе смогут присутствовать до 30 человек 21.08.2020, 13:350 Сергей Миронов предложил правительству создать систему сдерживания цен 21.08.2020, 13:220 Педагоги псковских кванториумов прошли обучение в «Сколково»
21.08.2020, 13:030 Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП с велосипедисткой в Пскове 21.08.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Сергеем Шерстобитовым 21.08.2020, 13:000 ТОП-10 детских кружков и секций в Пскове 21.08.2020, 12:484 Досрочное голосование в ТИКах Псковской области начнется 2 сентября
21.08.2020, 12:390 Пешеходный переход оборудуют на пересечении улиц Конной и Киселева в Пскове 21.08.2020, 12:300 Алексей Кириллов: Индивидуальное жилищное строительство актуально для Псковской области 21.08.2020, 12:226 В Пскове после ремонта улицы Рокоссовского исчезнет пешеходный переход 21.08.2020, 12:191 Почем для Пскова Диснейленд
21.08.2020, 12:120 Спектакль по роману Евгения Водолазкина «Лавр» увидят псковичи в сентябре 21.08.2020, 12:066 Капремонт привел к потопу в доме по улице Рельсовой в Пскове 21.08.2020, 12:040 Псковская область заключила соглашение о сотрудничестве с Русским географическим обществом 21.08.2020, 11:560 В «Михайловском» начались августовские чтения «Во славу Руси ратной»
21.08.2020, 11:500 В Пскове завершается ремонт двора у дома №35 по улице Горького 21.08.2020, 11:460 Выпавший из окна восьмилетний пскович находится в реанимации 21.08.2020, 11:420 Россиянам разрешили регистрировать автомобили в МФЦ 21.08.2020, 11:400 Нечаянная радость: Мариинка подарила живой концерт псковским медикам и учителям
21.08.2020, 11:310 Таможенника будут судить в Пскове за дачу взятки 21.08.2020, 11:265 Единороссы помогли решить проблему комфортного передвижения по виадуку в Пскове 21.08.2020, 11:260 Москвич застрелил товарища во время охоты на кабана в Себежском районе 21.08.2020, 11:223 Медики не выявили ядов в анализах Навального
21.08.2020, 11:170 Похитителя алкоголя задержали росгвардейцы в одном из магазинов Пскова 21.08.2020, 11:123 Интерактив: Похоже на образцовую дорогу? 21.08.2020, 11:050 Виртуальный концерт к Дню Государственного флага подготовлен для псковичей 21.08.2020, 10:570 Перевести выплату пенсии на карту «Мир» псковичи могут через личный кабинет
21.08.2020, 10:520 Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области 21.08.2020, 10:500 В Пскове отремонтируют улицу Красноармейскую, водителям нужно убрать транспорт 21.08.2020, 10:470 Млечный Путь и Марс запечатлели над Никольским храмом в Изборске. ВИДЕО 21.08.2020, 10:353 Сердце с надписью «Псков» установят в Сквере имени 60-летия Октября
21.08.2020, 10:310 «Диктант Победы» пройдет в Португалии, Австралии и Мексике 21.08.2020, 10:230 «Подстрочник»: Браки и разводы в эпоху COVID-19 21.08.2020, 10:182 Находки с псковской улицы Набат показали археологи 21.08.2020, 10:100 Назначен новый прокурор Плюсского района
21.08.2020, 10:040 Премьер Эстонии признал проблему неравенства прав русскоговорящих жителей 21.08.2020, 09:530 До 5 лет тюрьмы грозит красногородцу за кражу триммера из гаража знакомой 21.08.2020, 09:460 Артснаряд разминировали в Пушкиногорском районе 21.08.2020, 09:411 Творчество псковички и ее собаки покорило интернет
21.08.2020, 09:210 Трактор подожгли в Куньинском районе 21.08.2020, 09:170 Псковская организация задолжала сотрудникам более 300 тысяч рублей 21.08.2020, 09:021 Разработать систему учета мигрантов намерены в России 21.08.2020, 08:440 МИД России надеется на скорое возобновление полетов в Грузию
21.08.2020, 08:320 Российские регионы получат вакцину от гриппа до конца августа 21.08.2020, 08:190 Во Дворе Постникова откроется выставка «Собор церковного искусства Пскова» 21.08.2020, 08:000 Сбербанк предложил ипотечным заемщикам страховку от потери работы 21.08.2020, 07:420 В Пскове наладили замену контейнеров для отходов после ремонта квартир
21.08.2020, 07:280 Продажи туров с кешбэком стартовали в регионах России 21.08.2020, 07:174 Союз потребителей нашел способ снизить затраты россиян на отопление 21.08.2020, 07:0210 11 новых случаев коронавируса выявлено в Крыпецком монастыре 20.08.2020, 22:240 Восьмилетний мальчик выпал из окна третьего этажа в Пскове
20.08.2020, 21:471 Безработица в России в июле осталась максимальной за 8 лет 20.08.2020, 21:223 Названа предположительная причина возгорания в Гельдтовой бане 20.08.2020, 21:132 В Пскове строят современный приют для бездомных животных. ФОТО 20.08.2020, 20:494 Гельдтова баня загорелась в Пскове
20.08.2020, 20:371 Турнир среди мастеров по деревянной скульптуре впервые пройдет в Пскове 20.08.2020, 20:240 В Пскове вернут часть левых поворотов на участке Инженерной с новым асфальтом 20.08.2020, 20:190 Для молодых поэтов продлен прием заявок на фестиваль «Словенское поле» 20.08.2020, 20:105 Суд оштрафовал УГХ Пскова на 100 тысяч рублей из-за отсутствия разметки на Балтийской
20.08.2020, 20:030 Колонию в Себежском районе посетил с проверкой прокурор области 20.08.2020, 19:458 Интерактив: Торговцы арбузами создают аварийную ситуацию на рынке «Нива» 20.08.2020, 19:398 На Запсковье появились олени. ФОТО 20.08.2020, 19:241 По псковским улицам с оркестром
20.08.2020, 19:153 Десантники из Конго и Экваториальной Гвинеи впервые примут участие в конкурсе «Десантный взвод» 20.08.2020, 19:042 «Дорого, богато» 20.08.2020, 18:463 Ох, доиграетесь… 20.08.2020, 18:325 В Пскове ликвидируют переход через улицу Горького на перекрестке с Пароменской
20.08.2020, 18:271 Жители Псковской области складируют ветки в контейнеры для ТКО, несмотря на запреты 20.08.2020, 18:203 Александр Козловский: Национальные и партпроекты делают жизнь в районах комфортной 20.08.2020, 18:111 Новейшая дорожная техника поступила в «Псковавтодор» 20.08.2020, 18:020 До +26 градусов ожидается 21 августа в Псковской области
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.