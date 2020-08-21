Общество

Польша откроет границы для россиян

Польское правительство обновило список стран, гражданам которых разрешается въезжать на территорию страны. В ближайшее время въезд в Польшу получат россияне, а также граждане Китая, Сингапура, Сербии, Габона, Сан-Томе и Принсипи.

При этом расширится перечень стран, гражданам которых въезд в Польшу будет запрещен. Среди них Бельгия, Испания, Французская Полинезия, США, Индия, Филиппины и другие - всего 63 страны, пишет РИА Новости со ссылкой на Польское агентство печати.

Из-за пандемии коронавируса российское правительство с 27 марта приостановило регулярные и чартерные полеты за рубеж.

С 1 августа Россия восстановила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Также сняты ограничения на пересечение российско-абхазской границы, а с 15 августа возможны поездки в Швейцарию. Кроме того, для россиян открыт въезд в Киргизию и Черногорию.