Общество

Стадион возле школы №17 в Пскове построят до конца сентября

Пришкольный стадион возле средней школы №17 на Зональном шоссе в Пскове построят до конца сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Ход строительства объекта проконтролировали 4 сентября глава администрации Пскова Александр Братчиков и его заместитель Александр Коновалов.

Подрядчик уже завез 1,5 тысячи кубометров песка, установил световые опоры, протянул электропровода. В скором времени площадку полностью заасфальтируют и уложат двухцветное покрытие.

«Строительство стадиона проходит в рамках президентской программы, - отметил Александр Братчиков. - По контракту подрядчику необходимо сдать объект до конца сентября. Теперь в школе можно будет организовывать занятия по физической культуре на открытом воздухе, а также устраивать дополнительные спортивные мероприятия. Вскоре здесь появится современный футбольный газон, зона воркаута и тренажеры».

По словам директора школы Светланы Алексеевой, стадиона не хватало не только школе, но и всем жителям микрорайона. «Мы постоянно видим ребят, которые хотят заниматься физическими упражнениями. Проектно-сметную документацию школа готовила вместе с подрядчиком, с ребятами обсуждали количество и назначение тренажеров, все работы контролируем совместно», - заметила директор.

Александр Коновалов отметил, что на возведение стадиона было выделено более 12 млн рублей.

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Согласно проекту, у школы появится яма для прыжков в длину, ворота для футбола, шведская стенка с турниками, уличные тренажеры, баскетбольные и волейбольные стойки, брусья и комплекс для воркаута.