Общество

Прошел первый кастинг на конкурс «Миссис Псков». ФОТО

Первый кастинг желающих принять участие в конкурсе красоты «Миссис Псков - 2020» состоялся в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото: Ирина Большакова

«Претендентки на участие рассказали жюри и зрителям о своих увлечениях, хобби, а также поведали о семьях и о своих детях, - говорится в сообщении. - Как отметили члены жюри, истории получились разными и интересными. Каждая претендентка имеет свой стержень и свой характер, что без сомнения будет полезно и востребовано во время участия в самом конкурсе».

Фото: Ирина Большакова

В ближайшие дни состоятся дополнительные кастинги, после которых сформируют окончательный список участниц конкурса.

Фото: Ирина Большакова