Общество

Уроки психологии предложили включить в школьную программу

В школьную программу необходимо включить уроки психологии, на которых ученикам будут объяснять, какие перемены ждут организм в переходном возрасте, а также к какому врачу стоит обращаться при появлении симптомов тех или иных заболеваний. Такое мнение высказал генеральный директор НМИЦ психиатрии и наркологии им. В​​​. П. Сербского Зураб Кекелидзе на заседании экспертного совета комитета Госдумы по охране здоровья.

«У нас в школе учат, когда у оленя отпадают панты, а что происходит с человеком в переходном возрасте и так далее, ему нигде ничего не сообщают», — пояснил эксперт.

По его словам, пациенты по-разному относятся к своему здоровью: одни не обращаются к врачу до тех пор, пока заболевание не переходит в критическую стадию, другие идут к врачу при малейшем подозрении. Женщины, по данным эксперта, более ответственно соблюдают рекомендации специалистов, чем мужчины. «Мужчины, наоборот, стараются как бы сделать вид, что этого не происходит», — сказал он, пишет «Парламентская газета».

Также, по словам Кекелидзе, пациенты не всегда знают, к какому врачу нужно обращаться при том или ином заболевании. В качестве примера он привел пациентку с психическим расстройством, обратившуюся за помощью к стоматологу.

«Она продырявила пальцем нёбо, проникла в нос и содержимое носа показывает стоматологу, говорит, что у нее нёбо гниет. Вот таких случаев достаточно много», — рассказал он.