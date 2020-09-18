Общество

Стартовал Международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен»

Глава Пскова Елена Полонская в день открытия X Русских ганзейских дней объявила о начале 8-го Международного конкурса СМИ «Ганза - связь времен» и пригласила журналистов к участию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен» стартует с 19 сентября и продлится до 23 июля 2021 года. К конкурсу допускаются материалы о Ганзе, опубликованные с 20 октября 2019 по 30 июня 2021 года. Положение о конкурсе будет опубликовано на сайте города Пскова, сайте Союза русских ганзейских городов и сайте Международного ганзейского союза. Церемония награждения победителей состоится во время празднования Дней города Пскова в 2021 году.

Кроме того, глава муниципалитета анонсировала продолжение темы экономической Ганзы и проведение ганзейского экономического форума в рамках псковской городской промышленной выставки «Псков Экспо - 2021».