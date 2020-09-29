Общество

Объекты и подвижной состав ОЖД регулярно дезинфицируют

В сложившейся эпидемиологической обстановке особое внимание на Октябрьской железной дороге уделяется обеспечению безопасности пассажирских перевозок. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОЖД, для соблюдения установленных санитарно-эпидемиологических мер в поездах дальнего следования и пригородного сообщения проводятся дезинфекционные мероприятия.

При выдаче на линию пригородных поездов после планового ремонта, а также в ходе регулярной влажной уборки подвижного состава проводится обработка дезинфицирующими средствами всех поверхностей вагонов (сидений, ручек, дверей, стен и т.д.). В поездах «Ласточка» конструктивно предусмотрены установки обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением, которые используются на постоянной основе.

В пунктах формирования и оборота составов перед выходом в рейс в поездах дальнего следования осуществляется санитарная обработка с применением дезинфицирующих средств. В пути следования вагоны убираются не менее 4 раз в сутки. Ее проводят с помощью моющих средств на основе хлорактивных и кислородных добавок, которые безопасны для здоровья человека и имеют широкий спектр антимикробного и противовирусного действия. Проводится термометрия работников поездных бригад и пассажиров.

На железнодорожных вокзалах усилена санитарная обработка помещений. Проводится термометрия пассажиров. В рамках мероприятий по дезинфекции проводится утренняя и вечерняя уборка пола, регулярное протирание контактных поверхностей, таких как дверные ручки, стойки справочных окон и элементы кассовых окон, экраны и клавиатуры банковских терминалов, кнопочные блоки лифтов, поручни. Санитарные помещения полностью убираются и дезинфицируются не менее 2 раз в сутки. Дополнительно принимаются меры по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования.

На пассажирских объектах установлены обеззараживатели воздуха, бесконтактные диспенсеры с антисептическими средствами. Реализованы меры по созданию условий для социального дистанцирования – размещены элементы специальной навигации: нанесены линии для дистанцирования пассажиров во время ожидания своей очереди у касс и терминалов, наклеены специальные стикеры с информацией о соблюдении безопасного расстояния, в том числе на сидениях в местах ожидания, размещены информационные указатели о необходимости соблюдения дистанции в залах ожидания и на платформах.

Пристальное внимание уделяется безопасности работников, обеспечивающих бесперебойное функционирование пассажирского комплекса. Каждый сотрудник проходит процедуру бесконтактного измерения температуры перед выходом на смену, для индивидуальной защиты сотрудникам выдаются одноразовые маски, перчатки и кожные антисептики.