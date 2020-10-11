Общество

Через полгода пандемии россияне ждут роста расходов на ЖКХ, еду и интернет

Через полгода после начала пандемии большинство россиян ожидают увеличения собственных расходов на услуги ЖКХ, мобильную связь, продукты питания и товары для детей (еда, одежда), а также домашний интернет и безрецептурные препараты, показало социологическое исследование BCG и «Ромир».

По 90% категорий товаров и услуг, о планах по расходам на которые опрашивали людей, сохраняется отрицательный баланс спроса. Около трети респондентов сказали, что считают, вообще никогда больше не будут тратить на рестораны (36%) и путешествия (34%) столько же, сколько и до кризиса, передает «Интерфакс».

Социологи представили итоги третьей волны исследования потребительских настроений: «Российские потребители – новая реальность». Они изучали отношение потребителей к меняющейся ситуации и их прогнозы собственного поведения, выяснили их потребительские расходы по более чем сорока категориям товаров и услуг и выяснили, как менялось их поведение за последние шесть месяцев на фоне пандемии.

Для выявления настроений российских потребителей было проведено три волны (апрель, май, сентябрь) обширного социологического исследования на базе платформы Romir Consumer Scan Panel. В рамках сентябрьского исследования были опрошены 1500 респондентов из разных социально-демографических групп с углубленным исследованием по Москве. Выборка репрезентирует городское население России.

В целом социологи фиксируют, что в ожидании второй волны пандемии россияне стали более внимательны к собственному здоровью, часть опрошенных стали избегать необязательных поездок, реже посещать общественные места и сокращать социальные контакты, увеличили долю домашнего потребления и около 20% перешли на удаленную работу на постоянной основе. В то, что социальное дистанцирование снижает риск заражения коронавирусом, верят 43% москвичей, 35% жителей городов-миллионников и 30% опрошенных в небольших городах. Опрос показал, что в Москве доверие к этой мере предосторожности продолжает расти, а в менее крупных городах оно стало снижаться после пика в мае.