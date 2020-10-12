Общество

Дновскую дистанцию пути уличили в нарушении закона об охране труда

Псковская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране труда, в ходе которой выявила нарушения в деятельности Дновской дистанции пути Октябрьской дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, на предприятии более 10 работников не обеспечиваются положенными средствами индивидуальной защиты. Также в сентябре двое водителей дистанции пути были допущены к работе без прохождения в установленном порядке предрейсовых медицинских осмотров.

В связи с этим Псковская транспортная прокуратура внесла представление в адрес начальника Дновской дистанции пути. Ход его рассмотрения и устранения выявленных нарушений контролируется.