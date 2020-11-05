Общество

Месячник безопасности на воде стартует в Псковской области с 15 ноября

Месячник безопасности на водных объектах стартует в Псковской области с 15 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

Мероприятие проводится в целях обеспечения безопасности граждан, снижения количества несчастных случаев и гибели людей на водных объектах области в зимний период 2020-2021 годов.

Предусматривается проведение информационной и разъяснительной работы с населением по предупреждению несчастных случаев на воде. Особое внимание в ходе проведения месячника уделят профилактике гибели на водоемах детей.

Инспекторы ГИМС будут проводить постоянный мониторинг за ледовой обстановкой на водоемах, а также совместные патрулирования с аварийно-спасательной службой Псковской области, представителями областного отделения ВОСВОД и других общественных организаций. В рамках профилактической работы специалисты проведут профилактические беседы с населением, раздадут памятки и инструкции по правилам безопасного поведения на водных объектах в зимний период.

Кроме того, будет усилен контроль за выставлением предупреждающих и запрещающих аншлагов, традиционными местами зимней рыбалки, за местами массового выхода людей на лед.

«Статистика гибели на воде в ноябре-декабре за последние годы свидетельствует о том, что большинство утонувших являлись рыбаками, которые выходили на неокрепший лед водоемов», - отметили в ведомстве. ГИМС напоминает, что безопасной для человека считается толщина льда не менее 10-15 см при условии устойчивой морозной погоды без оттепелей.

Отмечается, что, по данным многолетних наблюдений, средние даты ледостава на реках и озерах Псковской области - 2-3 декада ноября.