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Общество

Псковский губернатор и генконсул Кореи в Петербурге обсудили перспективы сотрудничества

10.11.2020 18:25|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с генеральным консулом Республики Корея в Санкт-Петербурге Квон Донг Соком 10 ноября. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области экономики, культуры и образования, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Открывая встречу, губернатор отметил, что Псковская область и Республика Корея имеют богатую историю и традиции, интересные друг другу для изучения. В свою очередь Квон Донг Сок поблагодарил Михаила Ведерникова за встречу и готовность открыто обсуждать направления для международного взаимодействия.

В первую очередь стороны рассмотрели вопросы, касающиеся расширения заводских площадей ООО «Йура Корпорейшн РУС», успешно функционирующей на территории региона. Ранее эта тема поднималась на встрече губернатора с руководством компании. Планировалось, что в Псковской области, на территории особой экономической зоны «Моглино» откроются дополнительные производственные площадки корейского инвестора.

Квон Донг Сок сообщил, что намеченное остается в силе, однако из-за распространения коронавирусной инфекции руководство компании скорректировало планы по времени их исполнения. Михаил Ведерников выразил надежду, что реализовать новый проект удастся сразу, как позволит эпидемиологическая ситуация. «Псковская область заинтересована в росте современных производственных площадок с большим количеством рабочих мест. Мы готовы оказывать инвесторам всяческое содействие», - подчеркнул губернатор и напомнил о льготах и преференциях, которые получают все резиденты ОЭЗ «Моглино».

Персонал будущего завода будет насчитывать порядка 600 специалистов.

Переходя к теме образования, Михаил Ведерников обратил внимание на необходимость взаимодействия русских и корейских вузов и с точки зрения изучения русского языка. «Площадки университетов могли бы стать прочным фундаментом для выстраивания дальнейших двусторонних отношений в области образования, культуры и творчества», - заметил губернатор.

Отметим, текущий год обозначен Годом взаимных обменов России и Республики Кореи в рамках 30-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Сеулом. В связи с этим событием на территориях обеих стран пройдут различные мероприятия. В продолжение разговора стороны рассмотрели варианты взаимного участия в праздничной программе, реализуемой на территории Псковской области.

Квон Донг Сок также пригласил представителей творческих коллективов региона к участию в корейском онлайн-фестивале в Санкт-Петербурге, а членов Агентства инвестиционного развития - в собрании корейских бизнесменов, где те смогут презентовать производственные площадки региона. Михаил Ведерников поблагодарил консула за приглашения, отметив пользу данных мероприятий для жителей региона.

Теги: #международные отношения
Источник: Псковская Лента Новостей
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