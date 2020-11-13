Общество

Псковичей приглашают принять участие в опросе об организации помощи больным коронавирусом

Жителей Псковской области приглашают принять участие в опросе об организации помощи больным коронавирусной инфекцией. Анкета в электронном виде размещена на сайте движения «Общероссийский народный фронт».

Как пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОНФ, опрос проводится с целью определения наиболее проблемных мест в системе организации помощи больным, зараженным коронавирусной инфекцией.

«Если Вы, будучи заболевшим, столкнулись с какой-либо проблемой, просьба максимально подробно описать, где и что случилось. Возможно, именно ваша история поможет изменить ситуацию к лучшему», - призвали в ОНФ.

Данные будут анализироваться на условиях анонимности.