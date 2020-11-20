Общество

Банкет устроили финалистки конкурса красоты «Миссис Псков 2020»

Финалистки конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2020» устроили банкет. Девушки приняли участие в кулинарном поединке, мастер-класс проходил в кулинарной школе «Без предела», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса.

Фото здесь и далее: Даниил Леонтьев

Участницам предстояло приготовить ризотто с лососем и печенье амаретти под руководством шеф-повара кулинарной школы. В финале поединка состоялось дружеское перемирие, где девушки продегустировали приготовленные блюда.

Победительницами в номинации «Мастер Шеф». Ими стали - Ирина Маркова, Наталья Федотушкина и Олеся Мамедова.