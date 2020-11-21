Общество

Россиян призывают отказаться от шампанского в новогоднюю ночь

Диетолог Ольга Григорьян посоветовала россиянам не пить шампанское в новогоднюю ночь, так как алкоголь в сочетании с калорийной едой может привести к нежелательным реакциям организма. Об этом она заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Я бы, как врач-диетолог, советовала подойти к процессу празднования Нового года немножко более ответственно по отношению к своему здоровью. Естественно, ночная еда никогда не приветствовалась, и не будет приветствоваться не только диетологами, а врачами всех специальностей. Ночью желудочно-кишечный тракт должен отдыхать. Мы переедаем, плюс еще и алкоголь, шипучие напитки - это большой стресс (для организма - ред.)», - сказала Ольга Григорьян.

Она также предупредила о возможных трудностях с получением медицинской помощи из-за переедания - сейчас больницы перегружены по причине пандемии коронавируса. «В ночь после 12 часов увеличивается нагрузка на больницы. Люди с панкреатитами, с инфарктам, с почечными коликами. Сейчас период вирусной ситуации, больницы все заняты, мы, конечно, рискуем все в несколько раз больше. Мест в больнице не будет, кто вам помощь окажет?» - заметила диетолог.

По ее словам, прием пищи не стоит откладывать на позднюю ночь. Лучше поужинать вечером, а затем пойти прогуляться: «Сделайте себе обычный ужин, в 7-8 часов, поужинайте всей семьей. Потом можно пойти погулять, поиграть с детьми, встретить Новый год очень красиво. Можно открыть шампанское, но необязательно его пить. Это же все-таки ритуал, свечи, мандарины».

По мнению Григорьян, молодежь сейчас не заинтересована в приготовлении традиционных майонезных салатов. Люди старшего поколения привыкли отмечать праздник потреблением салата оливье, и для них блюдо нужно приготовить лишь в малом количестве и с домашним майонезом, уточнила собеседница радиостанции. Она подчеркнула, что наиболее опасные ингредиенты в майонезном соусе фабричного производства - крахмал и усилители вкуса.

«Надо сделать просто красивый стол и понять, что Новый год - это не праздник объедания и чревоугодия. Пусть будут овощные закуски. В плане стола, если уж вам очень хочется, сделайте традиционный салат оливье. Мне кажется, сейчас уже меняется мода, и молодые такой традиции не помнят. Символически, для старших членов семьи, приготовьте небольшое количество оливье, но заправьте не майонезом или сделайте майонез домашний. Это очень калорийный продукт, там желтки и растительное масло, довольно много, но зато там не будет усилителей вкуса, крахмала. Селёдки под шубой оставьте себе всё-таки на праздничный обед 1 января. Практика показывает, что осложнений от такой еды много, и все праздничные настроения очень быстро улетучиваются».