Как небогатым родителям в Псковской области улучшить питание детей в школе

Одевай школьников в одинаковую форму - не одевай, социальное расслоение все равно проглянет. В самой чувствительной области - в еде. Отдельные столы у льготников с меньшим набором блюд, чем у одноклассников, порождают насмешки, из-за которых дети вовсе отказываются есть. Немногие знают, что можно получить компенсацию, которая на две трети покроет стоимость обеда за общим столом.
Около 200 рублей в месяц платит псковичка Виктория Медведева за питание сына в школе. Да не за бутерброд с чаем, а за полноценный горячий обед.
«Бывает, ребенок приходит с уроков и не всегда сразу садится есть, говорит, сыт после школы», - рассказывает она.
Ещё в прошлом году то же самое обходилось одинокой маме в три раза дороже. Однако социальный педагог подсказала: можно пойти в соцзащиту и оформить 70-процентную компенсацию на питание. Такая мера поддержки работает в Псковской области с 2007 года, но далеко не все о ней знают. К тому же родителей подстерегает огромный подводный булыжник.
Есть два документа, касающихся родительской платы за школьное питание. Первый издан администрацией Псковской области в 2007 году, по нему малоимущие семьи могут получать 70 процентов компенсации. Под действие этого документа подпадает любое питание: горячий завтрак, обед, полдник на продленке. Верхняя планка стоимости питания не установлена. Сколько ребенок в школе съест — за столько государство часть оплаты и вернет. Воспользоваться этим могут даже родители младших школьников. С этого учебного года по распоряжению президента Путина они бесплатно едят завтрак в первую смену или обед во вторую. Но как быть с продленкой? Тут-то родители и могут воспользоваться областной мерой поддержки.
Второй документ уже городской. В 2008 году гордума решила выделять 35 рублей в день на питание каждого ребенка из малоимущей семьи.
Когда главой города был Ян Лузин, сумма эта могла что-то из себя представлять, а за двенадцать лет ее покупательская способность заметно упала.
«Родители периодически жалуются на качество питания для детей из малообеспеченных семей, - говорит начальник городского управления образования Анна Кузыченко. - Понятно, что за эти деньги супы будут не на мясном бульоне, на второе дадут не макароны с котлетой, а кашу. Мы понимаем, что полноценный обед собрать в таких финансовых условиях нереально. Многие оказываются удивлены, когда рассказываешь, что с помощью компенсации дети могут есть то же, что и одноклассники, за которых полностью платят родители».
В каждой школе свое меню, стоимость обеда отличается, для родителей плата с компенсацией варьируется в пределах нескольких сотен рублей в месяц. Если их не заплатить, экономия получается копеечная, а ребенок, во-первых, питается хуже, во-вторых, рискует стать в классе отщепенцем из семьи «нищих льготников». Дети жестоки и быстры в навешивании ярлыков.
Директор ООО «Ресурс» Сергей Сарафанов, поставляющий питание в треть школ Пскова, рассказывает, что дети за столами с бесплатным питанием отказываются есть. И вовсе не потому, что не голодны.
«В первый год вообще детей со справками не было, - упоминает Сергей Сарафанов ситуацию в самой новой школе Пскова, инженерно-лингвистической гимназии. - В 2018 году несколько детей принесли справки на питание за 35 рублей. Раз рацион другой, им организовывали отдельные столы. Через неделю смотрю, дети вообще не едят, даже когда на столе оладьи - беспроигрышное блюдо. Меня дернуло, когда я это увидел. Стало понятно, что вопрос именно в психологии, дети находятся в стрессе, происходит дикое социальное разделение, с которым они столкнулись в маленьком возрасте. Мы прикинули, решили отменить отдельные столы».
Два года десяток школьников с городской льготой предприниматель кормил за свой счет. Но в нынешнем ковидном году справки в ПИЛГе принесли 160 человек. Социальная миссия такого масштаба оказалась «Ресурсу» не под силу, дети со справками перестали получать общий обед. Родители тех, кто в прошлые годы пользовался льготой, оказались, мягко говоря, в недоумении. За осень часть перешла на областную компенсацию, но с городскими справками все равно остались 60 детей.
«Пока договорились с поставщиками, чтобы они исключили суп, зато готовили полноценное горячее. Чтобы на столе стояли не прозрачный бульон и каша, а гарнир и котлета. Но это все равно система разных столов, - отмечает Анна Кузыченко. - А с областной компенсацией ребенок из малообеспеченной семьи сидел бы с одноклассниками и ел бы то же самое – салат, суп, второе и компот».
Отдельно он обращает внимание на то, что не должно быть путаницы в понятиях:
«Зачастую путают две вещи. Смешивают понятия «многодетные» и «малообеспеченные». Из-за этого бывают недопонимания. Не всегда многодетные - малообеспеченные. А люди сразу в штыки, прилетают нам вопросы - где льготное питание».
Чтобы разобраться, кто на сегодняшний день является малообеспеченным, мы обратились в соцзащиту. Там рассказали, что доход в семье, претендующей на компенсацию, не должен превышать величину прожиточного минимума. В последний раз в Псковской области ее корректировали 22 октября, к текущему моменту она составляет 11 807 рублей.
«Оформляла в соцзащите пособие на третьего ребенка, там подсказали, что старшие дети могут питаться в школе с компенсацией, - рассказывает еще одна мама Екатерина Сергеева. - Передала справку социальному педагогу. Сын во втором классе питается полностью бесплатно, как и все младшие школьники, а за дочку в седьмом классе платим 30 процентов. Дети едой довольны, особенно когда с их вкусами блюда совпадают, например, запеканку дают, они сразу садик вспоминают. Лучше платить эти 200 рублей и знать, что ребенок накормлен».
Поставщик питания призывает тех, кому под силу заплатить несколько сотен в месяц, перейти на компенсацию. Управление образования напоминает, что за 30 процентов стоимости (а это 15-20 рублей в день) ребенок может получать полноценный горячий обед из трех блюд и напитка.
Юлия Магера