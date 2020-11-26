Общество

Как небогатым родителям в Псковской области улучшить питание детей в школе

Одевай школьников в одинаковую форму - не одевай, социальное расслоение все равно проглянет. В самой чувствительной области - в еде. Отдельные столы у льготников с меньшим набором блюд, чем у одноклассников, порождают насмешки, из-за которых дети вовсе отказываются есть. Немногие знают, что можно получить компенсацию, которая на две трети покроет стоимость обеда за общим столом.

Около 200 рублей в месяц платит псковичка Виктория Медведева за питание сына в школе. Да не за бутерброд с чаем, а за полноценный горячий обед.

«Бывает, ребенок приходит с уроков и не всегда сразу садится есть, говорит, сыт после школы», - рассказывает она.

Ещё в прошлом году то же самое обходилось одинокой маме в три раза дороже. Однако социальный педагог подсказала: можно пойти в соцзащиту и оформить 70-процентную компенсацию на питание. Такая мера поддержки работает в Псковской области с 2007 года, но далеко не все о ней знают. К тому же родителей подстерегает огромный подводный булыжник.

Есть два документа, касающихся родительской платы за школьное питание. Первый издан администрацией Псковской области в 2007 году, по нему малоимущие семьи могут получать 70 процентов компенсации. Под действие этого документа подпадает любое питание: горячий завтрак, обед, полдник на продленке. Верхняя планка стоимости питания не установлена. Сколько ребенок в школе съест — за столько государство часть оплаты и вернет. Воспользоваться этим могут даже родители младших школьников. С этого учебного года по распоряжению президента Путина они бесплатно едят завтрак в первую смену или обед во вторую. Но как быть с продленкой? Тут-то родители и могут воспользоваться областной мерой поддержки.

Второй документ уже городской. В 2008 году гордума решила выделять 35 рублей в день на питание каждого ребенка из малоимущей семьи.

Загвоздка в том, что родители могут выбрать только одну меру поддержки, областную или городскую. То есть платить 30 процентов из своего кармана за полноценное питание, или не платить ничего, но тогда ребенок получит то, что взрослые ухитрятся для него приготовить на 35 рублей.

Когда главой города был Ян Лузин, сумма эта могла что-то из себя представлять, а за двенадцать лет ее покупательская способность заметно упала.

«Родители периодически жалуются на качество питания для детей из малообеспеченных семей, - говорит начальник городского управления образования Анна Кузыченко. - Понятно, что за эти деньги супы будут не на мясном бульоне, на второе дадут не макароны с котлетой, а кашу. Мы понимаем, что полноценный обед собрать в таких финансовых условиях нереально. Многие оказываются удивлены, когда рассказываешь, что с помощью компенсации дети могут есть то же, что и одноклассники, за которых полностью платят родители».

В каждой школе свое меню, стоимость обеда отличается, для родителей плата с компенсацией варьируется в пределах нескольких сотен рублей в месяц. Если их не заплатить, экономия получается копеечная, а ребенок, во-первых, питается хуже, во-вторых, рискует стать в классе отщепенцем из семьи «нищих льготников». Дети жестоки и быстры в навешивании ярлыков.

Директор ООО «Ресурс» Сергей Сарафанов, поставляющий питание в треть школ Пскова, рассказывает, что дети за столами с бесплатным питанием отказываются есть. И вовсе не потому, что не голодны.

«В первый год вообще детей со справками не было, - упоминает Сергей Сарафанов ситуацию в самой новой школе Пскова, инженерно-лингвистической гимназии. - В 2018 году несколько детей принесли справки на питание за 35 рублей. Раз рацион другой, им организовывали отдельные столы. Через неделю смотрю, дети вообще не едят, даже когда на столе оладьи - беспроигрышное блюдо. Меня дернуло, когда я это увидел. Стало понятно, что вопрос именно в психологии, дети находятся в стрессе, происходит дикое социальное разделение, с которым они столкнулись в маленьком возрасте. Мы прикинули, решили отменить отдельные столы».

Два года десяток школьников с городской льготой предприниматель кормил за свой счет. Но в нынешнем ковидном году справки в ПИЛГе принесли 160 человек. Социальная миссия такого масштаба оказалась «Ресурсу» не под силу, дети со справками перестали получать общий обед. Родители тех, кто в прошлые годы пользовался льготой, оказались, мягко говоря, в недоумении. За осень часть перешла на областную компенсацию, но с городскими справками все равно остались 60 детей.

«Пока договорились с поставщиками, чтобы они исключили суп, зато готовили полноценное горячее. Чтобы на столе стояли не прозрачный бульон и каша, а гарнир и котлета. Но это все равно система разных столов, - отмечает Анна Кузыченко. - А с областной компенсацией ребенок из малообеспеченной семьи сидел бы с одноклассниками и ел бы то же самое – салат, суп, второе и компот».

«Мы переработали меню, - подтверждает Сергей Сарафанов. - Убрали сочетания «суп плюс каша», подогнали блюда под меню горячего завтрака. Это, например, греча с печенкой, котлета с макаронами. Родителям это стоит 64,50, а мы отдаем за 35 рублей. Это хотя бы позволяет малой кровью избежать социального неравенства, дети со справками едят с теми, кому родители покупают горячий завтрак. Никаких табличек «льготное питание» на столах. Учитывая пандемию, прогнозирую, что уже после нового года число детей со справками снова вырастет».

Отдельно он обращает внимание на то, что не должно быть путаницы в понятиях:

«Зачастую путают две вещи. Смешивают понятия «многодетные» и «малообеспеченные». Из-за этого бывают недопонимания. Не всегда многодетные - малообеспеченные. А люди сразу в штыки, прилетают нам вопросы - где льготное питание».

Чтобы разобраться, кто на сегодняшний день является малообеспеченным, мы обратились в соцзащиту. Там рассказали, что доход в семье, претендующей на компенсацию, не должен превышать величину прожиточного минимума. В последний раз в Псковской области ее корректировали 22 октября, к текущему моменту она составляет 11 807 рублей.

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«Оформляла в соцзащите пособие на третьего ребенка, там подсказали, что старшие дети могут питаться в школе с компенсацией, - рассказывает еще одна мама Екатерина Сергеева. - Передала справку социальному педагогу. Сын во втором классе питается полностью бесплатно, как и все младшие школьники, а за дочку в седьмом классе платим 30 процентов. Дети едой довольны, особенно когда с их вкусами блюда совпадают, например, запеканку дают, они сразу садик вспоминают. Лучше платить эти 200 рублей и знать, что ребенок накормлен».

Поставщик питания призывает тех, кому под силу заплатить несколько сотен в месяц, перейти на компенсацию. Управление образования напоминает, что за 30 процентов стоимости (а это 15-20 рублей в день) ребенок может получать полноценный горячий обед из трех блюд и напитка.

Юлия Магера