Общество

Началась видеотрансляция пресс-конференции об уголовном деле псковского бизнесмена Александра Данилова

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции, посвященной уголовному делу псковского бизнесмена Александру Данилову.

Почти год прошел с момента резонансного задержания известного псковского бизнесмена Александра Данилова. С тех пор главному фигуранту неоднократно изменяли меру пресечения. В итоге помещение в СИЗО было заменено сначала на домашний арест, а затем и вовсе на запрет совершения определенных действий.

Что сегодня с уголовным делом Александра Данилова? Какие обвинения предъявлены в рамках расследования дела? Проводятся ли следственные действия с обвиняемыми? Какова позиция защиты бизнесмена Данилова?

На вопросы журналистов ответит адвокат Александра Данилова - Мамченко Алла Ивановна.