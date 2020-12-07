Общество

Стало известно меню для праздничного стола больного COVID-19 в Новый год

Больным коронавирусом стоит исключить из новогоднего меню копченые, жирные, острые блюда и алкоголь, потому что эта пища создает большую нагрузку на желудочно-кишечный тракт, заявили опрошенные РИА Новости врачи-диетологи. Эксперты советуют еду из овощей и фруктов, цитрусовое желе, тушеное мясо или рыбу, сырные шарики и витаминный морс вместо шампанского.

«На новогодний стол чаще всего кладут продукты, которые мы с вами ограничиваем в обычной жизни... Но коронавирус еще и на кишечник оказывает влияние, и на желудок. Ничего не нужно раздражающего, поэтому все острые пряности надо постараться минимизировать. Овощи могут быть тушеные, могут быть свежие в салате – все это очень хорошо. Людям, которые болеют коронавирусом, нужно желудочно-кишечный тракт оберегать от раздражения», - сказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии и нутрициологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Чедия.

Острые закуски, по мнению эксперта, также нужно убрать с новогоднего стола, их можно заменить на более легкие аналоги, поискать интересные, питательные и противовирусные рецепты. Отдельно врач-диетолог рекомендовала заменить жареное мясо или рыбу на тушеное, а также разнообразить новогоднее меню овощами и фруктами в интересной подаче.

О пользе фруктов и овощей заявила и врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова. Так, цитрусовые разжижают кровь, обладают витамином C и имеют праздничный оранжево-красный цвет, повышающий настроение. Эксперт предлагает приготовить на новогодний стол цитрусовое желе.

«Из них можно делать все, что угодно: просто положить цитрусовые на стол, а можно сделать замечательное желе. Апельсины, помело, мандарины - все очистить и переварить с желатином. Получается замечательное, красивое, праздничное блюдо. Оно действительно праздничное, потому что его на каждый день готовить не будешь - это сложно, а вот на праздник можно», - сказала РИА Новости Белоусова.

Нутрициолог предложила разбавить новогоднее меню такой «лечебной» закуской, как маринованный лук: нарезанный кружочками репчатый лук нужно сбрызнуть уксусом и поставить в холодильник в баночке. Лук не теряет свои антибактериальные противовирусные свойства, но становится очень пикантной закуской как сам по себе, так и отличным дополнением к тушеной рыбе, курице или мясу, подчеркнула эксперт.

Еще одно блюдо врач-нутрициолог предложила приготовить из тертого сыра, петрушки, укропа, кинзы и чеснока: их нужно смешать в блендере и потом сформировать в шарики. Причем шарики можно обвалять в небольшом количестве карри, паприке и других разноцветных приправах для придания им разного цвета. «Очень легкие, вкусные и противовирусные», - подытожила Белоусова.

Эксперты подчеркивают, что заболевшим COVID стоит исключить алкоголь не только на сам Новый год, но и на весь период лечения. На время празднования алкогольные напитки можно заменить морсами из облепихи, малины или клюквы.