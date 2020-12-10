Общество

Глава Великих Лук призвал великолучан набраться терпения из-за коронавируса

Глава города Великие Луки Николай Козловский опубликовал очередное видеообращение к жителям города. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, главной темой обращения стала борьба с новой коронавирусной инфекцией.

«Сегодня заболеваемость COVID-19 остается на очень высоком уровне. Здравоохранение работает в условиях колоссальных перегрузок. Вследствие чего, в этой сфере возникают определенные сложности и острые вопросы, которые сегодня характерны не только для Великих Лук. Это и загруженность больниц и поликлиник, и недостаток медицинских кадров, лекарств в аптеках. Но мы обязательно преодолеем эти сложности.

Вирус, к сожалению, не щадит никого. Болеют врачи и медицинский персонал. Коронавирус выводит из строя рабочих на заводах города, сотрудников федеральных ведомств, офисных работников. Кроме того, никто не отменял и сезонные вирусные и простудные заболевания.

Да, сейчас сложное время, но работа ведется. Я прошу всех набраться терпения. Бережно относиться к своему здоровью. Только в наших с вами силах снизить нагрузку на врачей, уменьшить дефицит лекарств в аптеках и вернуться к привычной жизни. Для этого нужно соблюдать элементарные противоэпидемические правила: тщательно мыть руки с мылом, минимизировать контакты, нахождение в людных местах, носить маску и соблюдать социальную дистанцию», - сообщил Николай Козловский.

Кроме того, глава муниципалитета сообщил, что готовится к открытию Муниципальный центр добровольчества. Он будет расположен в здании Управления образования на ул. Дружбы. Новый центр необходим для всестороннего развития волонтерства. Он будет оказывать содействие в проведении мероприятий, оказывать поддержку волонтерским организациям, содействовать в реализации программ и проектов Ассоциации волонтерских центров России, напрямую взаимодействовать с Региональным ресурсным центром по поддержке добровольчества Псковской области.

«Кроме того, на базе центра добровольчества будет открыто представительство проектного офиса «Команды 2018». На данный момент завершено обучение специалистов офиса навыкам трекинга и игропрактики для более эффективной работы с проектными командами и НКО. В этой связи отмечу, что великолучане в этом году активно участвовали в грантовых конкурсах и за год привлекли более 5 млн рублей на реализацию социальных и значимых для города проектов. Это отличный, достойный результат!», - подчеркнул Николай Козловский.

Завершил свое видеообращении глава города словами благодарности волонтерам: «Хочу сказать большое спасибо всем волонтёрам за активную гражданскую позицию, неравнодушие к проблемам города и горожан, заботу, поддержку и душевное тепло, которое они дарят совершенно незнакомым, но нуждающимся в этом людям. Пусть ваш пример вдохновляет на добрые дела все большее количество людей!»