Общество

Скончался председатель совета директоров завода «АВАР» Павел Мельников

В Санкт-Петербурге на 83-м году жизни скоропостижно скончался председатель совета директоров ПАО «Автоэлектроарматура» Павел Мельников. Об этом сообщила Псковской Ленте Новостей директор швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова.

«Это был один из столпов корпуса директоров псковских предприятий. Мы во многом у него учились, подглядывали, как надо работать.Невозможно не вспомнить все доброе, что он оставил после себя — завод, который смог сохранить в трудные времена, лучшие социальные условия для сотрудников, построенные дома, гостиницы. Это был Человек и Директор с большой буквы. Громада, а не директор», - подчеркнула Елена Косенкова.

«Мы навсегда запомним его неуемную жизненную энергию, высокие морально-этические качества. Запомним его как внимательного и отзывчивого товарища, наставника и друга. Светлая память о нем сохранится в наших сердцах. Искренне выражаем соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами», - сказала Елена Косенкова от имени друзей, товарищей и коллег усопшего.

Павел Мельников будет похоронен в Санкт-Петербурге, рядом с сыном. Это была его последняя воля.

Напомним, Павел Павлович Мельников руководил заводом «Автоэлектроарматура» более 30 лет. Награжден Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом «Знак Почета», медалью за доблестный труд. Имел почетное звание «Ветеран автомобильной промышленности», являлся членом-корреспондентом Академии электротехнической промышленности.