Общество

Число бедных россиян планируют снизить до 6,5% к 2030 году

Число россиян, уровень которых не превышает прожиточный минимум, планируют снизить до 6,5% к 2030 году. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции 17 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Цель амбициозная, но реальная», - подчеркнул глава государства. Сейчас в черте бедности находятся 13,5% жителей страны. «Это около 20 млн человек. Это очень много», - прокомментировал Владимир Путин.

Подросла и безработица до 6,3%, констатировал он и отметил, что пособия по безработице в связи с этим увеличили.