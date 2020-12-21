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Общество

Занятия по приведению в высшую боевую готовность воинских частей прошли в Пскове

21.12.2020 15:04|ПсковКомментариев: 0

Занятия по приведению в высшую степень боевой готовности воинских частей и подразделений прошли в Псковском гвардейском соединении ВДВ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В занятиях приняли участие командование, руководящий состав и личный состав воинских частей и подразделений. Оно прошло в два этапа. В первый день командирам и их заместителям на лекция и инструкторских занятиях рассказали об основных этапах и мероприятиях при поступлении сигнала «учебная тревога».

Во второй день были организованны практические занятия с привлечением личного состава и развертыванием учебных точек. Участникам напомнили порядок выполнения мероприятий боевой готовности и действий должностных лиц.

По итогам уточнен порядок проведения тренировок и занятий в воинских частях, резюмировали в департаменте.

Теги: #ВДВ #минобороны
Источник: Псковская Лента Новостей
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