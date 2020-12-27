Общество

Стал известен график работы «ПИК60» в Пскове в новогодние праздники

Псковский торговый комплекс «ПИК60» опубликовал график работы на предстоящих выходных. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации комплекса, «ПИК60» будет закрыт лишь 1 января.

Режим работы:

31 декабря - с 10.00 до 21.00;

1 января - выходной;

2 января - 10 января - с 10.00 до 21.00.

«ТК "ПИК60" поздравляет всех с Новым годом! Хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с нами произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое необходимое и самое важное. Желаем, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие. Желаем достигать новых вершин и самореализации. А еще хотим пожелать побольше радостных моментов, которые перейдут в приятные воспоминания, и встреч с преданными друзьями и любимыми домочадцами», - обратилась псковичам администрация торгового комплекса.