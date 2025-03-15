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Сцена / Фестивали

Фестиваль «Псковский скоморох» в третий раз пройдет в областном центре

24.03.2025 12:42|ПсковКомментариев: 0

III Международный фестиваль «Псковский скоморох» пройдет в Городском культурном центре Пскова 27-29 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГКЦ. 

«Артисты со всего мира удивят нас акробатическими номерами и уникальными выступлениями. Ловкость и виртуозность не оставят вас равнодушными!» - подчеркнули организаторы. 

На фестивале гостей ждут необычные номера и захватывающие эксперименты, заверили в ГКЦ.

Церемония открытия III Международного фестиваля-конкурса циркового искусства «Псковский скоморох» планируется 27 марта в 10.00. 27 и 28 марта в 19:00 начинается цирковая программа «Все любят цирк» совместно с участниками фестиваля. 29 марта в 13.00 стартует гала-концерт фестиваля, награждение участников и победителей, закрытие мероприятия. 

Ранее сообщалось, что автономная некоммерческая организация «Псковский цирк "Циркачонок"» выиграла грант Министерства культуры России по программе поддержки творческих проектов в сфере народного искусства. Выделенные средства в размере почти 4 млн рублей направили на проведение Международного фестиваля-конкурса циркового искусства «Псковский скоморох».  

Теги: #фестиваль
Источник: Псковская Лента Новостей
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