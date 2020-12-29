Общество

Игорь Максимов поздравил псковичей с наступающим Новым годом

Директор «Псковских тепловых сетей» Игорь Максимов поздравил коллег, жителей областного центра и друзей муниципального предприятия с наступающим Новым годом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПТС, руководитель предприятия пожелал всем благополучия и здоровья.

«Уходит тяжелый високосный год, - отметил Игорь Максимов. - При всем при этом, это был год нашей с вами прожитой жизни. Год побед и надежд. Год удач и разочарований. Год любви и разлук. Год радости и печали. Это уже наша история, которую не вернешь и не перепишешь заново. Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Здоровья вам и счастья, благополучия, удачи! Давайте писать новую историю с "Псковскими тепловыми сетями"».