Общество

В городском парке Великих Лук открылись горки для зимнего катания

В обновленном городском парке культуры и отдыха в Великих Луках появились новые аттракционы – горки для зимнего катания. Об этом рассказали сотрудники парка в его официальной группе в соцсети ВКонтакте.

«Мы закончили монтаж наших горок. Теперь вы можете безопасно кататься с наших горок, а также брать ватрушки у нас в аренду», - поделились они.

Стоимость катания с горок на весь день 100 рублей. Аренда ватрушки 100 рублей час.

Детям до 4-х лет – бесплатно.

Детям до 8 лет только в сопровождении взрослого. Самая большая горка разрешена детям только с 8 лет.

«Мы за вашу безопасность, поэтому кататься строго по одному человеку», - предупредили в городском парке.

Горки работают до закрытия парка.