Общество

Пользователи соцсетей обсуждают снежный замок в Пушкинских Горах

Пользователи соцсети «ВКонтакте» обсуждают фотографии снежного замка и необычных снеговиков, которые выложила в группе «Инцидент Псков» жительница поселка Пушкинские Горы. Она слепила их вместе с семьей рядом со своим домом, пишет «МК в Пскове».

«Обычно мы лепим фигуры из снега у себя во дворе. Но в этом году решили сделать перед домом. Возможно, кому-то они поднимут настроение», - выразила надежду автор фотоснимков.

Семья слепила настоящий замок - с башнями и крепостью, а рядом - наряженных снеговиков и даже ламу.

Пользователи соцсети уже оставили десяток восторженных комментариев, похвалив авторов за такой креативный подход. «Просто супер», «Браво!», «Молодцы!», «Спасибо за красоту!», - написали они под публикацией.