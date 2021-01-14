Общество

МТС Premium и Яндекс Плюс договорились о партнерстве

Пользователи МТС Premium на специальных условиях получат доступ к подписке Яндекс Плюс, а пользователи Плюса - к МТС Premium.

Подписчики МТС Premium получат в подарок доступ на три месяца к подписке Яндекс Плюс, которая включает в себя возможность смотреть фильмы на КиноПоиск HD, слушать музыку и подкасты, получать и тратить кешбэк баллами за поездки на Такси, Драйве и других сервисах Яндекса. Если у участника МТС Premium ранее была оформлена подписка от Яндекса, он также сможет воспользоваться трехмесячным предложением. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в МТС, при подключении подписки пользователям поступит SMS, а по истечении периода акции подписка отключиться автоматически, продлить ее можно будет по специальной цене 139 рублей вместо 199 рублей.

Подписчикам Яндекс Плюса аналогичное предложение на подписку МТС Premium станет доступно в течение первого полугодия 2021 года. Не абоненты МТС также смогут подключить подписку. Пользователи получат доступ к МТС ТВ, повышенный кешбэк в рамках сервиса МТС Cashback на сервисы МТС и на покупки в интернет-гипермаркетах, а также выгодные процентные ставки на ипотеку и вклады в МТС Банке и многое другое. После окончания льготного периода пользователи смогут продолжить пользоваться подпиской МТС Premium также по цене 139 рублей.

«Новое партнерство с Яндексом — очередной шаг в направлении запуска и развития партнерских сервисов с лидерами индустрий. Такое предложение от двух крупных экосистем – беспрецедентное событие для рынка, которое даст абонентам МТС и клиентам Яндекса новые возможности использования цифровых продуктов обеих компаний на выгодных условиях. У нас уже есть многолетний успешный опыт реализации совместных продуктов с Яндексом, и мы уверены, что новое предложение станет отличным дополнением к уже запущенным сервисам, которые предлагает своим абонентам МТС», - отметил директор департамента продуктов и партнёрств МТС Максим Лаптев.

«Яндекс Плюс объединяет подписку на фильмы и музыку, и одновременно с этим даёт возможность копить и тратить баллы на сервисах Яндекса. Наша задача - сделать подписку для пользователей по-настоящему богатой как по контенту, так и по количеству новых предложений в ней. Таких проектов у нас еще не было, мы надеемся, что с его помощью мы сможем дать нашим подписчикам эксклюзивные предложения от МТС и новые положительные эмоции от использования подписок двух компаний», - говорит руководитель сервиса Яндекс.Музыка, Андрей Гевак.

МТС Premium

Доступ к онлайн-кинотеатру МТС ТВ, сниженные ставки на кредиты и ипотеку в МТС Банке, 20%-й кешбэк за услуги связи и полезные сервисы компании, приоритетное обслуживание в салонах и офисах МТС Банка и другие привилегии – в одной подписке.

Яндекс Плюс

Яндекс Плюс — это единая подписка на Яндекс.Музыку и КиноПоиск HD, а также кэшбэк баллами за заказы в Такси, Драйве, Еде и Лавке и других сервисах. Процент от суммы заказа возвращается на счёт в виде баллов, которые можно тратить на оплату новых заказов. Кроме того, Плюс предлагает и другие преимущества, например дополнительное место на Яндекс.Диске, скидки и акции от партнёров. Яндекс Плюс доступен в России, Беларуси, Казахстане, Узбекистане и Израиле. В октябре этого года число подписчиков Яндекс Плюса в России превысило пять миллионов.