Общество

Псковским росгвардейцам рассказали о подвиге ленинградцев, выстоявших в блокаду

В управлении Росгвардии по Псковской состоялось мероприятие, приуроченное к 77-летней годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Перед личным составом управления выступила председатель псковской областной общественной организации «Блокадники Ленинграда» Лариса Кривцова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, росгвардейцы из первых уст услышали о том, как почти 900 дней осаждали Ленинград фашистские захватчики, как жили и работали в блокадном городе, о «дороге жизни» через Ладожское озеро, как ленинградцы всеми силами старались выжить и не дать умереть родному городу.

Лариса Кривцова напомнила участникам встречи, что подвиг ленинградцев, выстоявших в блокаду - один из важнейших уроков истории, который нельзя забывать. Росгвардейцы поблагодарили гостью за беседу и поздравили с приближающимся праздником.