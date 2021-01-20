Общество

Псковичи могут купить трусы Навального по цене двух порций лапши

На сайтах бесплатных объявлений стали появляться модели мужских трусов с названием «Трусы Навального». Псковичи могут стать их обладателями за символическую сумму или купить более дорогой вариант. Здесь все зависит от наличия финансов и предпочтений по качеству нижнего белья, пишет ЦДИ.

Примечательно, что самая дорогая модель трусов стоит 1970 рублей. За такие деньги можно купить набор из трех трусов марки Zolla, к примеру. Есть и более дешевые модели, самые доступные обойдутся всего в 60 рублей. По ценнику это сейчас равно двум порциям лапши быстрого питания, что делает покупку нижнего белья с провокационным текстом доступной для всех.

Подробнее на сайте ЦДИ.