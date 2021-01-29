Общество

В России одобрили выплаты медработникам за выявление онкозаболеваний

Проект, предусматривающий финансовое стимулирование медицинских работников за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения, одобрило правительство России. Об этом говорится на сайте кабмина.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», - указано в сообщении.

Также правительство одобрило проект, в котором предлагается утвердить распределение средств бюджета Федерального фонда ОМС территориальным фондам ОМС для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала.