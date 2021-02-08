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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с создателем «Луки-парка»

09.02.2021 13:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

В Великих Луках в прошлом году, в День города, 22 августа, открылся реконструированный парк культуры и отдыха. Любопытно, что долгожданной реконструкцией парка занимался частный инвестор - компания «Агентство ипотечного кредитования».

Инвестпроект «Луки-парк» получил статус стратегического и предполагал комплексное благоустройство парковой территории, создание комфортного общественного пространства, открытие спортивно-оздоровительного и развлекательного комплексов, «Динопарка» и гостиницы. Да и в целом задачу инвестор поставил перед собой достаточно претенциозную – не только разнообразить отдых горожан, но и увеличить приток туристов в Великие Луки, а значит, в перспективе и усилить экономику города.

Все ли удалось воплотить из задуманного? Не пришлось ли корректировать планы и цели из-за пресловутого коронавируса? Легко ли в Псковской области реализовывать такие инвестпроекты в принципе? Как появилась идея создания динопарка в Великих Луках?

Как «обитающие» там динозавры справляются с морозами? И насколько реально сделать в Псковской области свой большой парк аттракционов, в том числе экстремальных?

На эти и другие вопросы ведущий программы Алексей Овчинников попросит ответить руководителя инвестиционной компании «АИК», выполнившей реконструкцию парка культуры и отдыха в Великих Луках, Александра Терентьева.

Вы можете принять участие в беседе и задать вопрос гостю по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена

Теги: #эхо москвы в пскове #Эхономика #динопарк #аттракционы
Источник: Псковская Лента Новостей
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