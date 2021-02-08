Общество

Кабмин представил «поливариантное видение» индексации пенсий работающих россиян

Правительство своевременно выполнило поручение президента о проработке вопроса индексации пенсий работающим пенсионерам, и теперь администрации главы государства предстоит рассмотреть все варианты, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Работа в этом направлении продолжится. Правительство действительно представило свое видение, видение это поливариантное, поэтому наше экспертное подразделение в администрации будет рассматривать предложенные варианты и затем, опять же, совместно с правительством будут приниматься решения», - цитирует представителя Кремля «Интерфакс».

Так он ответил на вопрос, касающийся поручения президента правительству до 1 февраля проработать вопрос индексация пенсий работающим пенсионерам.