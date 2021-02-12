Общество

Денис Иванов избран зампредом комитета гордумы по стратегическому планированию

Избраны заместители председателей двух комитетов Псковской городской Думы, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии гордумы.

Открытым голосованием заместителем председателя комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике избран Денис Иванов (13 голосов за). Также на эту должность претендовал Дмитрий Пермяков, но за него проголосовали всего 5 депутатов.

Заместителем председателя комитета социальным вопросам, молодежной политике и туризму стал Сергей Колосов.

Кроме того, в рамках сессии будет избран председатель комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности. Долгое время этот пост оставался вакантным. На него претендуют замглавы Пскова Александр Баев, депутаты Эдуард Белов и Валерий Тюменцев.

Решение будет приниматься тайным голосованием. Однако в ходе обсуждения депутат Олег Брячак сообщил, что фракция «Справедливой России» поддержит Александра Баева. Между тем думские единороссы заявили, что поддержат Валерия Тюменцева.