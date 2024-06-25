Политика

За происходящее сейчас в Гдовском районе должно быть стыдно всем партиям - Алексей Севастьянов

За происходящее сейчас в Гдовском районе должно быть стыдно всем партиям, в том числе и «Единой России» Об этом депутат Псковского областного Собрания (фракция «Единая Россия») Алексей Севастьянов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«За происходящее сейчас в Гдовском районе должно быть стыдно всем партийным представителям региона, в том числе и "Единой России". За все, что творилось в Гдовском районе последние годы. К сожалению, люди стали заложниками политических игр и пострадали от влияния оппозиционных партий, я бы сказал - партии. Являясь представителем партии власти, могу сказать, что даже в это тяжелое время для Гдовского района "Единая Россия" прикладывает все усилия, чтобы район мог нормально жить. Надеюсь, коллеги и оппоненты тоже предоставят настоящих кандидатов на пост будущего главы», – рассказал Алексей Севастьянов.

Представители остальных партий в ответ на заявление Алексея Севастьянова отметили, что на данный момент не могут называть конкретные фамилии кандидатов на пост главы Гдовского района, так как итоги отбора подведут во время партийных конференций.

Напомним, в марте с поста главы муниципалитета ушел Алексей Васильев. Временно исполняет полномочия главы Гдовского района Александр Авраменко.